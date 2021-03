Psd’Az, Moro contro Sanna: nessuna nuova sezione

ALGHERO – “In merito alle dichiarazioni rese dall’assessore regionale dell’Urbanistica Quirino Sanna, in visita oggi nel Comune di Alghero, preciso che l’unica sezione del Partito Sardo d’Azione legittimamente riconosciuta nella città di Alghero è quella storica, intitolata al sardista Anselmo Contu. Nessun’altra sezione del Psd’Az è al momento riconosciuta e formalmente costituita, neppure quella a cui l’assessore Sanna ha fatto riferimento, non fosse altro perché non ha potuto neppure avviare l’iter statutariamente stabilito. In ogni caso, auspico che il proliferare della pretesa costituzione di nuove sezioni (fenomeno talvolta incontrollato, così come da più parti mi viene segnalato) rappresenti per davvero l’esigenza di nuovi spazi di proposta e di offerta politica sardista e non già una conosciuta pratica di tancati locali, o peggio il voler sfuggire al confronto e alla sintesi interna, ricercando la scorciatoia per addomesticati dibattiti tra amici ed anche il plauso precofenzionato a beneficio di questo o quell’amministratore. Lo affermo con convinzione e fermezza, facendo appello al senso di responsabilità dei vecchi e dei nuovi iscritti al Psd’Az che, ad Alghero come nel resto della Sardegna, nell’anno in cui si celebrano i cento anni di fondazione del glorioso Partito Sardo d’Azione, meritano concreti segnali di unità e lealtà politica e non già estemporanee e bizzarre iniziative personali, talvolta al limite del folclore istituzionale”.

Antonio Moro, presidente del Psd’Az