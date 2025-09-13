Provinciali, il Centrodestra presenta la sua lista “Comunità e Territorio”

SASSARI – Lunedì prossimo 15 settembre, alle 16,00, nella sala conferenze dell’Hotel Leonardo Da Vinci in via Roma 79 a Sassari, sarà presentata alla stampa la Lista “Comunità e Territorio”, in vista delle prossime elezioni del Consiglio Metropolitano di Sassari del 29 Settembre.

Insieme ai candidati, interverranno i dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia, Sardegna al Centro 20Venti, Lega e UDC, oltre ai rappresentanti delle Liste Civiche di Sassari presenti in Consiglio comunale e amministratori locali dei Comuni della Città Metropolitana che sostengono la Lista “Comunità e Territorio”.