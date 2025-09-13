“Concorsi, a Porta Terra via Nurra, arriva Puledda: resta poca trasparenza”

ALGHERO – “Prendiamo atto della decisione di sostituire la presidenza della Commissione esaminatrice del concorso per funzionari amministrativi contabili, con l’ingresso del dott. Puledda al posto del dott. Nurra. È una mezza vittoria: le nostre preoccupazioni – già espresse in più interventi in Aula e condivise persino da autorevoli voci della maggioranza, nonché dall’ex segretario generale Ara – si confermano fondate e corrette.

Però non c’è nulla da festeggiare perché il percorso è stato ormai irrimediabilmente compromesso. Metà della valutazione, quella relativa alle prove scritte, è stata portata avanti con una commissione valutatrice composta contravvenendo alle regole e alle norme.

La pezza è poi troppo piccola per il buco: ancora oggi in Commissione siedono membri chiamati a valutare colleghi vicini di scrivania. Una situazione che mina la trasparenza e la credibilità dell’intero procedimento.

Per queste ragioni ribadiamo la nostra posizione: il concorso deve essere annullato e riprogrammato, nel pieno rispetto delle regole e delle garanzie necessarie, con una commissione esterna, come spesso si è fatto durante la scorsa legislatura.

Le prove orali sono state rinviate più volte e si terranno, tra dieci giorni, in un clima di incertezza che non giova né all’amministrazione né ai candidati. Servono chiarezza, correttezza e regole uguali per tutti: soltanto così sarà possibile restituire dignità e autorevolezza alle procedure concorsuali del Comune di Alghero”

Fratelli d’Italia – Alghero