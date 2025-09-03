Provinciali del Nord Ovest, salta il tavolo: liste contrapposte

SASSARI – “Nella giornata odierna si è riunito il centrodestra della provincia di Sassari per definire la proposta in vista delle elezioni del 29 settembre per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Sassari. Al termine del confronto è stata condivisa la scelta di presentare una lista aperta alla collaborazione con tutte le amministrazioni civiche che si riconoscono in un percorso democratico e partecipato”, così il consigliere regionale Antonello Perù riguardo il delicato passaggio delle provinciali,

“La nascita della nuova Città Metropolitana rappresenta un passaggio fondamentale: sarà infatti necessario coinvolgere l’insieme dei territori per programmare in modo condiviso le infrastrutture, potenziare i collegamenti tra zone interne e coste e valorizzarne le specificità, con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile”.