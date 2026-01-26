Promozione, l’Alghero di Mister Giorico espugna anche Ozieri

ALGHERO – Primo tempo bloccato e molto tattico, con poche occasioni da una parte e dall’altra. L’unico

vero sussulto arriva da una rete annullata dell’Ozierese, che tiene il risultato sullo 0-0

all’intervallo. Nella ripresa la gara si accende. L’Alghero va vicino al gol al 7’

, con una conclusione deviata in angolo. Al 11’ è Fadda a colpire al volo sugli sviluppi di un corner, mandando la palla di poco a lato. I padroni di casa provano a rispondere in ripartenza, ma da buona posizione sprecano calciando in fallo laterale.

Ancora Alghero pericoloso con Fadda, che di testa su punizione di Roccuzzo costringe il

portiere a un intervento straordinario, volando all’incrocio e mandando in angolo. L’Ozierese

si fa vedere con il numero 3, bravo a scendere sulla sinistra e a creare pericoli prima del corner

guadagnato.

Nel finale i giallorossi sfiorano il vantaggio: discesa di Marras sulla destra, palla in mezzo per

Marcangeli che trova l’ennesimo miracolo del portiere; sulla respinta si avventa Barboza, ma

la sua conclusione termina fuori di un soffio.

Quando lo 0-0 sembra ormai definitivo, al primo minuto di recupero arriva la giocata che

decide la partita. Cross dalla destra, la difesa respinge corto e al limite dell’area si avventa

Virdis: destro potentissimo dai 25 metri, un rasoterra violento che si infila all’angolino sinistro,

imparabile.

Finisce 0-1 per l’Alghero, che centra la ventesima vittoria su venti partite, resta primo a

punteggio pieno e conferma una volta di più il carattere e la forza di una squadra che non

smette mai di credere fino all’ultimo secondo.