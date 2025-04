Presentata la nuova edizione di JazzAlguer

ALGHERO – Diciotto concerti, nomi internazionali, artisti capaci di attrarre e affascinare il

pubblico con la loro musica e un evento clou che vedrà salire sul palco

dell’anfiteatro “Ivan Graziani”, il prossimo 19 agosto, una delle voci femminili più

calde e amate del panorama mondiale, Amii Stewart. L’edizione 2025 di

JazzAlguer, l’ottava, così come la sua precedente, promette grande musica in

location affascinanti e di forte impatto con protagonisti artisti di fama nazionale e

internazionale e giovani talenti. L’associazione Bayou Club Events, con la

direzione artistica di Massimo Russino, prosegue nello sviluppare una connessione

forte tra jazz e territorio che si prepara ad oltre sei mesi di concerti straordinari.

Dall’11 Aprile e fino al 17ottobre, JazzAlguer è pronta a stupire.

Il programma oltre ad Amii Stewart, ha previsto diversi nomi di caratura

internazionale come l’inglese Emma Smith e la statunitense Stella Cole, per un

ventaglio di scelte, davvero di alto livello. Non mancherà un grande artista del

panorama artistico italiano, Tullio de Piscopo che sul palco del Quarter il 18 luglio

presenterà il suo concerto “I colori della Musica”. Come anticipato, negli oltre sei

mesi di viaggio, la rassegna toccherà anche altre suggestive location dal Poco

Loco, storico locale di Via Gramsci, da sempre casa del grande Jazz, al Quarter,

all’Anfiteatro “Ivan Graziani”, al Nuraghe Palmavera ma troverà spazio anche

diverse realtà della cultura enogastronomica del territorio quali, le Tenute

Sella&Mosca, il Podere Guardia Grande, l’Agriturismo I Vigneti e la Cantina Santa

Maria La Palma.

LE PAROLE DEL DIRETTORE ARTISTICO MASSIMO RUSSINO

«JazzAlguer è pronto per offrire un’ottava edizione che seguirà il filo rosso delle

precedenti. Il cartellone della rassegna 2025, firmato Bayou Club Events – spiega il

Direttore Artistico, Massimo Russino – punta ad esaltare la diversità culturale e

musicale del mondo contemporaneo proponendo al pubblico, artisti internazionali e

nazionali, dai grandi nomi ai giovani talenti, senza tralasciare quelle che sono le

eccellenze della nostra Isola. Offriremo al pubblico interesse e qualità. Il filo

conduttore è quello della varietà di generi e stili musicali, dai tradizionali al più

sperimentale per ben 18concerti dove protagonista non sarà solo solo la grande

musica che JazzAlguer può esprimere ma anche le occasioni culturali che vanno

oltre la fruizione musicale. Rispetto a questo, tengo a sottolineare la scelta di

locations di grande impatto del territorio di Alghero, come il Nuraghe Palmavera e

la collaborazione con diverse realtà della cultura enogastronomica del territorio”.