Posidonia, nessuna irregolarità: Alghero In-House, tutti assolti

ALGHERO – Nessuna irregolarità nell’affidamento dei lavori. Tutti assolti nell’Alghero in House. In riferimento alle indagini ed al procedimento giudiziario avviato nell’estate del 2016 a carico della direttrice dell’Alghero in House, Sarah Ceccotti (difesa dall’avvocato Nicola Satta), della funzionaria Ing. Marianna Masala (Avv. Alessandro Buonasera e Giuliana Riu) e del geometra del cantiere Antonio Chessa (Avv. Nicola Satta), a cui il PM dott.ssa Cristina Carunchio contestava, a vario titolo, i reati di turbativa d’asta per l’affidamento dei lavori per la rimozione della posidonia e falso in atto pubblico in occasione dell’estate 2016, il collegio presieduto dal Giudice dott.ssa Maria Elena Meloni del Tribunale di Sassari, nella giornata di venerdì 18 febbraio, ha assolto con formula piena tutti gli imputati. «Tutti assolti perché il fatto non sussiste». Si chiude così dopo circa quattro anni il processo a carico dei dipendenti dell’Alghero in House e si conferma la piena regolarità e la legittima assegnazione alla ditta Calvisi dell’appalto da 21mila euro per la pulizia del litorale della Riviera del Corallo e la rimozione della posidonia spiaggiata. Nel corso del dibattimento, la difesa ha sottolineato la scrupolosa osservanza delle linee guida, evidenziando come i dipendenti avrebbero meritato un encomio per esser riusciti in breve tempo a rispettare per intero tutte le procedure, svolgendo le necessarie indagini di mercato. Soddisfazione per la sentenza è stata espressa dall’Amministrazione comunale e dall’Assessorato alle Manutenzioni. “Si è chiuso finalmente un capitolo, mai dubitato dell’operato dell’Alghero in House e della sua direttrice Sarah Ceccotti” queste le parole dell’Assessore Antonello Peru.