Bamonti si dimette da segretario dei Riformatori. Ingresso in Giunta?

ALGHERO – “Gentilissimo Segretario Regionale On. Aldo Salaris e Rispettabili membri del Direttivo Regionale, Vi scrivo per annunciare le mie immediate e irrevocabili dimissioni da Segretario Cittadino dei Riformatori Sardi di Alghero. mi dimetto, ma resto comunque in questo Partito perché credo che in questi due anni e più, ho conosciuto iscritti ed elettori che credono nei miei stessi principi e valori. Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti a coloro che mi sono stati vicino. Ho convocato tutto il direttivo di Alghero, ad una riunione per lunedì 21 febbraio alle ore 18.30 presso la sede di via Verdi”, queste le parole di Alberto Bamonti, consigliere comunale dei Riformatori Sardi e, come da sua comunicazione, ex-segretario cittadino dello stesso partito. E’ probabile che tale scelta sia da considerare nell’ottica del suo ingresso in Giunta come assessore all’Ambiente. Si tratterebbe di una “staffetta” con Andrea Montis sempre dei Riformatori Sardi che, lasciando il posto nell’Esecutivo locale, andrebbe a fare il consigliere comunale.

Nella foto Alberto Zanetti e Alberto Bamonti (entrambi dei Riformatori Sardi)