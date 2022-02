Amministrazione di Olmedo: grazie agli operatori sanitari

ALGHERO – “Nella giornata che rende onore al lavoro e al sacrificio del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, l’Amministrazione comunale di Olmedo rivolge un sentito ringraziamento a tutti i medici, infermieri, operatori sanitari e volontari, quotidianamente impegnati per la tutela della salute dei cittadini.

Nel corso degli ultimi due anni abbiamo potuto riscontrare l’eccezionale disponibilità e competenza del personale sanitario che, pur operando in contesti oggettivamente difficili, mettendo a rischio la propria incolumità e quella dei propri cari, ha garantito assistenza, cure e conforto a migliaia di persone colpite direttamente o indirettamente dalla più grave pandemia degli ultimi decenni.

Ringraziamo gli operatori e i volontari di Olmedo e tutto il personale in servizio nei centri di Alghero e Sassari, senza i quali non avremmo potuto garantire i vaccini e il tracciamento della malattia in particolare in favore dei nostri concittadini più fragili in molti casi impossibilitati ad allontanarsi dalle proprie abitazioni.

L’attenuarsi degli effetti del Virus, non attenua la necessità di prevenzione, cure e assistenza, che richiedono certamente maggiori risorse economiche da destinarsi al miglioramento dell’efficienza del servizio sanitario, obiettivo che in ogni caso non potrà prescindere dall’umanità, la professionalità e l’impegno dei medici, degli operatori sanitari e dei volontari”.

Il Sindaco di Olmedo

Toni Faedda