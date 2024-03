Porto Torres, dal 1° aprile nuovi calendari della raccolta differenziata

PORTO TORRES – Da lunedì 1° aprile entreranno in vigore nel territorio comunale di Porto Torres i nuovi calendari per la raccolta differenziata, sia per le utenze domestiche e sia per quelle non domestiche.

Sono diverse le novità predisposte dall’impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r. l. che dal mese di gennaio è il nuovo gestore del servizio di igiene urbana e riguardano in particolare il potenziamento del ritiro porta a porta dei rifiuti.

Per quanto riguarda le utenze domestiche le giornate di ritiro della raccolta dell’umido sono state incrementate a 4 giorni alla settimana e la raccolta dei pannolini/pannoloni avverrà 6 giorni su 7.

Quanto alle utenze non domestiche i servizi vengono diversificati per quelle food che somministrano cibi o che trattano prodotti alimentari freschi e per quelle no food. Anche in questo caso il servizio porta a porta viene potenziato portando la raccolta di plastica e lattine a 4 giorni alla settimana e introducendo la raccolta degli imballaggi di cartone con frequenza pari a 6 giorni ogni settimana. Inoltre per gli esercizi pubblici rientranti nella categoria food (ristoranti, fast food, bar e negozi che commerciano prodotti alimentari freschi) viene aggiunta la raccolta domenicale dell’umido.

Quanto all’Ecocentro comunale di via Fontana Vecchia, diventa accessibile anche la domenica per le utenze domestiche e vengono ampliati gli orari di apertura per le utenze non domestiche.

È a disposizione dell’utenza dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18 il numero verde gratuito 800408670

Nuovi strumenti web.

Da lunedì 25 marzo sarà attivato il nuovo sito web www.portotorrespulita.it dove sarà possibile reperire tutte le informazioni dettagliate sui servizi offerti, consultare i calendari della raccolta porta a porta e l’eco-dizionario che, per ogni voce, fornisce la corretta indicazione sul conferimento. È presente inoltre una sezione riservata alle scuole, un’area per scaricare documenti e una sezione dedicata a notizie e aggiornamenti.

Sempre da lunedì 25 marzo sarà possibile scaricare l’app “Riciclario” che consentirà di consultare con lo smartphone buona parte delle informazioni.

«Con l’entrata in vigore dei nuovi calendari del porta a porta – ha commentato il sindaco Massimo Mulas – auspichiamo una sempre maggiore collaborazione da parte della comunità turritana nel condividere l’obiettivo che, insieme alla ditta Sangalli , ci siamo prefissati: quello di rendere la città sempre più bella e pulita. L’impegno da parte di tutti per migliorare il servizio porterà a benefici in termini di decoro urbano, di tutela ambientale e di costi. Grazie al meccanismo della premialità, infatti, se si raggiunge la percentuale di raccolta differenziata fissata dalle linee guida regionali il Comune ha diritto a uno sgravio tariffario dei costi di conferimento con conseguenti ricadute positive per tutti i cittadini».