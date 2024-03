A Lo Teatrì c’è Eppoinulla di Alessandro Doro

ALGHERO – Venerdì 15 marzo, alle ore 20, si esibisce ad Alghero a Lo Teatrì Alessandro Doro, in una serata che vedrà un riadattamento, con vigorose sforbiciate, di Eppoinulla, il suo spettacolo di poesia, sulla poesia, fra la poesia, alla poesia, per la poesia, con la poesia: ma non quella che vi aspettereste!

Tante preposizioni, un solo poposito: scavare nel nonsense, alla ricerca di un senso, della ratio che muove la scrittura (poetica), la performance, lo stare davanti a un pubblico. Eppoinulla non è uno spettacolo teatrale, Eppoinulla non è un reading. Eppoinulla è multiforme, è un gioco, è parodia, è con-citazione, è artigianato.

La serata è proposta dall’associazione CAATS, Cunsorziu Artistas Artesanos Turritanos Sardos, che in questi mesi sta dando vita a una serie di eventi di poesia performativa e poetry slam, tra lo SpazioBunker a Sassari e Lo Teatrì di Ignazio Chessa ad Alghero.

Alessandro Doro mette in scena poesie dal 2014, calca palchi teatrali dal 1996, gli capita di scrivere musica e canzoni dal 1989, sempre rinunciando rigorosamente a qualsiasi “comfort zone”. Eppoinulla rende conto di tutto questo.

Di e con Alessandro Doro. Con, in via eccezionale, apparizioni di Céline Brynart. Eppoinulla è una produzione di Meridiano Zero Teatro.