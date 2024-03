Pink Flamigos, donazione all’ospedale di Alghero

ALGHERO – Si svolgerà sabato 16 marzo 2024, alle ore 10.30, presso i locali della Ssd Oncologia ospedaliera, al primo piano dell’ospedale Civile di Alghero, la cerimonia di donazione di un’apparecchiatura sanitaria, in favore della Asl n. 1, da parte dell’associazione Pink Flamingos, il gruppo di cicliste che hanno fronteggiato il cancro e salgono in bici per sostenere le donne che hanno vissuto un percorso di malattia e di cura oncologica, stimolandole a raggiungere nuovi traguardi.

Alla cerimonia prenderanno parte i vertici aziendali della Asl di Sassari, che formalizzeranno la donazione all’azienda sanitaria, e i rappresentanti dell’associazione Pink Flamingos.

“Un gesto di grande generosità che sottolinea la grandezza del progetto portato avanti da queste guerriere e che noi come Azienda accogliamo con grande stima,”, ha detto il direttore generale della Asl n. 1 Flavio Sensi.

Nella foto le Pink Flamingos al momento della partenza