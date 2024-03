Pesca in AMP, polemiche e richieste: “Consiglio Comunale urgente”

ALGHERO – Pesca nell’Area Marina Protetta ancora al centro del dibattito politico cittadino. Dopo le polemiche di queste settimane che vedono i pescatori chiedere un allentamento delle maglie rispetto alla rete del disciplinare, in particolare nel numero di autorizzazioni, nel periodo in cui operare e nell’uso della strumentazione tradizionale (vedi la fiocina), con i vertici dell’Amp che ribadiscono la loro impossibilità ad accogliere tali istanze, arriva la richiesta di un Consiglio Comunale aperto su questi temi e più in generale sul tema della pesca.

I consiglieri comunali Christian Mulas, Nina Ansini, Alberto Bamonti, Orenella Piras, Mimmo Pirisi, Raimondo Cacciotto, Valdo Di Nolfo, Pietro Sartore, Mario Bruno, Giusy Di Maio, Maria Antonietta Alivesi e Gabriella Esposito chiedono al Presidente Lelle Salvatore la convocazione di un Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente con al centro la “discussione e problematica del disciplinare dell’Area Marina Protetta”.

Inoltre gli stessi consiglieri chiedono “che alla stessa seduta vengano invitati il CDA e la direzione del Parco di Porto Conte, l’Università e tutto il personale scientifico che ha collaborato a fornire i dati sull’Area Marina Protetta, i rappresentati dei pescatori, le associazioni Ambientaliste, e tutte le associazione e società che lavorano nel contesto marittimo”. Insomma la querelle è ancora aperta.