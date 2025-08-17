“Porto Torres Avanti lancia una Conferenza Programmatica: è ora di cambiare”

ALGHERO – “Il Movimento Autonomista Porto Torres Avanti lancia la conferenza programmatica sul futuro ruolo della città di Porto Torres nella costituenda Città Metropolitana di Sassari.

Porto Torres non può più permettersi di restare ai margini delle dinamiche istituzionali e strategiche del nord-ovest Sardegna.

La città ha bisogno di una classe dirigente all’altezza, capace di rappresentarla con autorevolezza e competenza nei nuovi assetti della Città Metropolitana.

La conferenza programmatica sarà il primo passo per costruire un progetto politico serio, ambizioso e partecipato. Vogliamo definire una visione chiara per Porto Torres, basata su sviluppo sostenibile, infrastrutture strategiche, lavoro e turismo.

Non bastano più slogan o gestioni ordinarie: serve una leadership nuova, che sappia riportare Porto Torres al centro delle decisioni.

Il Movimento si pone l’obiettivo di dare voce a questa esigenza, con responsabilità e determinazione”

Bastianino Spanu

Porto Torres Avanti