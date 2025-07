Porto, “sveglia” della Lega alla Giunta Cacciotto: “Spendere subito i 4,5milioni”

ALGHERO – “La nautica rappresenta una risorsa strategica per lo sviluppo economico di Alghero. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo: nella scorsa legislatura, sono stati destinati 4,5 milioni di euro per le infrastrutture portuali della città, risorse che in gran parte attendono ancora di essere spese. Bisogna agire subito.” Così Salvatore Carta, esponente della Lega sezione di Alghero, che richiama l’urgenza di attuare gli interventi finanziati grazie al lavoro della precedente amministrazione regionale.

“Grazie all’impegno dell’allora Presidente del Consiglio regionale Michele Pais – ricorda Carta – Alghero ha ottenuto 3 milioni di euro per il rifacimento del molo di sopraflutto, fermo da trent’anni, e altri 1,5 milioni per la manutenzione dei porti di Alghero e Fertilia. Risorse fondamentali per rilanciare il comparto nautico, creare nuova occupazione e attrarre turismo di qualità.”

Ma l’impegno della Lega per la nautica non si è limitato alle risorse: “Nella scorsa legislatura – aggiunge Carta – è stata approvata la prima legge regionale in Italia sull’albergo nautico diffuso (n. 13/2021), uno strumento innovativo che può dare nuova linfa al turismo marittimo. A questa si aggiunge il Piano strategico dei porti turistici della Sardegna, un documento di visione che attende ora di essere pienamente attuato.”

“Sappiamo dal consigliere Pais che l’assessore Marinaro è impegnato per sbloccare e mettere a terra questi interventi strategici. La Lega sarà al suo fianco, come sempre di stimolo, per garantire che le risorse recuperate con determinazione vengano finalmente utilizzate, senza ulteriori ritardi. Noi siamo il partito della concretezza, non della critica.”

“Servono infrastrutture moderne, nuovi posti barca, servizi efficienti e una visione chiara: basta con progetti inutili e dannosi come i campi boe, che rischiano solo di deturpare l’ambiente e penalizzare le attività economiche legate alla nautica”, conclude Carta. “Il futuro di Alghero e della Sardegna passa soprattutto dal mare: la Lega ha già tracciato la rotta, ora è il momento di navigare spediti.”