Porto di Alghero in massima sicurezza e continuo monitoraggio

ALGHERO – “Per quanto riguarda l’episodio avvenuto nella rada del golfo di Alghero con l’incendio del Riva 46 vorremmo evidenziare la bontà e tempestività dell’intervento da parte degli operatori privati che operano nel porto di Alghero e che hanno reso possibile, insieme alla Capitaneria e Vigili del Fuoco, la messa in sicurezza dell’equipaggio e soprattutto hanno creato un argine ad un eventuale fuoriuscita di materiale inquinante tramite la predisposizione di panni anti-inquinanti col successivo recupero dell’imbarcazione. Cogliamo l’occasione, oltre che per ringraziare gli operatori intervenuti, per ricordare che il porto di Alghero (come infrastruttura) è dotato di un sistema anti-incendio gestito dal Consorzio e il cui funzionamento è garantito dalla collaborazione con Capitaneria e Vigili del Fuoco. Sistema che è controllato e verificato ogni mese e che ha visto un ultimo intervento migliorativo, da parte del Consorzio, nei mesi scorsi. Ciò anche per ricordare che il porto di Alghero è un porto in sicurezza”, cosi il Consorzio del Porto di Alghero che puntualizza sulle condizioni di sicurezza in cui si trova il principale approdo turistico de territorio.