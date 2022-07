La Secal cambia, Anna Monfardino è la nuova Presidente

ALGHERO – Anna Monfardino ( Presidente ), Alessandro Balzani e Salvatore Angius, il nuovo consiglio di Amministrazione della Secal così composto dopo la nomina di alcuni giorni fa si è riunito oggi a Porta Terra con il Sindaco Mario Conoci, l’Assessore alle Finanze Giovanna Caria, la Segretaria Generale Giovanna Solinas, il dirigente del Settore Pietro Nurra, il collegio dei revisori dei conti. La partecipata del Comune riparte con una rinnovata guida e con l’augurio di buon lavoro da parte del Sindaco e dell’Assessore. Mario Conoci ha voluto contestualmente ringraziare l’uscente Amministratore Unico Paolo Moretti per il lavoro svolto alla guida della partecipata del Comune. Durante l’incontro Sindaco, Assessore Caria e neo-presidente Monfardino hanno evidenziato il fatto che la Secal sarà rafforzata e che comunque, nonostante l’oggettiva necessità di introitare i tributi, avrà sempre un occhio di riguardo per i cittadini algheresi, ancora di più in una fase di estrema difficoltà come quella attuale.