“Si eliminano parcheggi, ma si aumentano le tariffe per gli algheresi”

ALGHER – “Il centrodestra aumenta il costo dei parcheggi da 1€ a 1,50€ all’ora. L’Amministrazione continua, così, nella politica di peggiorare i servizi e nel frattempo aumentarne i costi.

Qualcuno ha provato a giustificare gli aumenti parlando di crescita dell’inflazione, non considerando però che il tasso di inflazione (già altissimo peraltro) è in questo momento dell’8%, mentre la giunta Conoci aumenta il prezzo dei parcheggi dello sproposito del 50%. A questo punto dunque restano solo due possibilità: o il sindaco e i suoi assessori non hanno studiato le percentuali oppure l’inflazione non c’entra nulla e la volontà è solo quella di fare cassa sulla pelle di algheresi e turisti.

Tutto ciò peraltro mentre si continuano a eliminare parcheggi.

Mentre per 7 mesi il parcheggio di Piazza dei Mercati è rimasto chiuso per “presunti” lavori di miglioramento (che in realtà servivano a nascondere il fatto che ci si era fatto scadere le autorizzazioni…) ed ora riapre con i soliti problemi di sporcizia, con gli ascensori bloccati e con la geniale novità che per entrare e uscire non c’è un sistema automatico, ma bisogna scendere dalla macchina e aprire con la chiave. In pratica in questi mesi di chiusura si è semplicemente rifatta la segnaletica a terra e si sono numerati gli stalli.

Tutto ciò mentre si rendono a pagamento anche i pochi parcheggi che rimanevano liberi per chi andava al mare in pineta.

In pratica l’unica cosa che l’Amministrazione riesce a fare è praticare aumenti mentre la città è sempre più in abbandono e i servizi continuano a peggiorare. Intanto però i parcheggi grazie a Conoci e ai suoi fidi assessori costano 1,50€.

Dopo averlo già fatto nelle commissioni consiliari competenti, dunque, lo ripetiamo anche qui: chiediamo con forza una riduzione almeno del 50% per i residenti nel comune di Alghero. La nostra idea è chiara: non si fa cassa sulle spalle delle concittadine e dei concittadini”.