E’ tutto pronto per lo Slalom di Osilo, l’Alghero-Scala Piccada è rinviata

SASSARI – Sono 73 i piloti che domenica 10 luglio si sfideranno sulla strada SS 127 che dal Km 118+00 porta alla vetta del colle del Tuffudesu. Ritorna, dopo due anni di pausa, lo Slalom di Osilo alla presenza di quasi tutti i big regionali della specialità si contenderanno il trofeo tredicesimo Memorial Davide Pirino. L’uomo da battere sarà l’ittirese Enrico Piu, che nelle strade osilesi ha già dimostrato di sentirsi a suo agio. A contendergli la leadership una nutrita pattuglia di piloti tra che non vede l’ora di mettersi in mostra. Grande bagarre anche nei vari gruppi e classi, con i migliori specialisti al via. L’obiettivo è quello di ottenere il miglior piazzamento anche per il prosieguo del Campionato Regionale Slalom. Tra gli algheresi in lizza Roberto Idili, con la nuova auto “scoperta”, Luca Tilloca e Michele Fois. Intanto l’attesa e importante “Cronoscalata Alghero-Scala Piccada” è stata rinviata a settembre. Tale rinvio dovrebbe essere dovuto alla sistemazione da parte dell’Anas della strada che collega la Riviera del Corallo a Villanova che coincide in larga parte col percorso di gara.

