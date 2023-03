Porto di Alghero alla Bitas 2023, promozione per nautica e territorio |video e foto]

In vista dell’evento di presentazione delle nuova stagione e anche in previsione della partecipazione ai principali saloni nautici internazionali della nautica, il Porto di Alghero non ha fatto mancare il suo contributo alla Bitas 2023.

“Come è nostro uso – ha detto il Presidente Piras – anche in questa occasione abbiamo dato il nostro supporto e contributo alla promozione di Alghero, del suo territorio e in particolare del sistema diportistico di questa parte dell’Isola e questo in vista dei prossimi appuntamenti tra cui la presentazione della nuova stagione nautica”. Nell’ex-mercato di via Sassari è presente uno stand del principale approdo della Riviera del Corallo col Presidente Giancarlo Piras e il suo staff che hanno incontrato tour operator, rappresentanti del mondo della comunicazione, diversi diportisti e semplici curiosi che in più di un occasione hanno chiesto maggiori informazioni rispetto alla portualità del Nord-Ovest Sardegna, oltre che sull’offerta turistica e culturale del territorio.