Polizia Municipale anche di notte, accolta proposta di Fratelli d’Italia

ALGHERO – “L’annuncio dell’estensione del servizio notturno della Polizia Locale fino alle ore 4 del mattino nei fine settimana estivi rappresenta un segnale positivo. È una risposta concreta a un bisogno reale di maggiore presidio e ordine pubblico che da tempo solleviamo, sulla base delle segnalazioni ricevute da residenti, operatori e frequentatori della città nelle ore serali e notturne.

Pur da forza di opposizione, riteniamo corretto e doveroso riconoscere il merito quando un provvedimento va nella giusta direzione. In tal senso, diamo atto all’Amministrazione, seppur con ritardo, di aver raccolto una proposta che Fratelli d’Italia ha avanzato con convinzione e coerenza. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha avuto l’occasione di tradurre in atti amministrativi un indirizzo che riteniamo condivisibile. Al comandante della Polizia Locale, Salvatore Masala, va il nostro apprezzamento per l’efficienza e la professionalità con cui ha saputo dare forma operativa a questa riorganizzazione.

Essere all’opposizione non significa opporsi a prescindere, ma anche costruire, suggerire soluzioni, svolgere un ruolo propositivo nell’interesse della collettività. Per questo motivo accogliamo con favore il potenziamento del corpo con nuovi mezzi e personale stagionale, ma ribadiamo che non può essere considerato un punto d’arrivo.

I fatti di cronaca degli ultimi giorni, che preoccupano e interrogano la cittadinanza, dimostrano quanto sia urgente dare seguito ad altre azioni strutturali: serve un piano serio di implementazione della rete di videosorveglianza, servono incentivi per favorire forme di sicurezza integrata che coinvolgano anche il privato, in un’ottica di prevenzione diffusa e collaborazione civica.

Fratelli d’Italia Alghero conferma il proprio impegno a monitorare, proporre e incalzare affinché il tema sicurezza resti al centro dell’agenda politica locale. Rivolgiamo infine un sentito in bocca al lupo al comandante Masala e a tutti gli agenti della Polizia Locale, certi che il loro lavoro sarà fondamentale per garantire una città più sicura, vivibile e rispettosa delle regole”

Fratelli d’Italia – Direttivo Cittadino di Alghero