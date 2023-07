Ploaghe: protocollo Asl e Comune per l’implementazione delle attività di promozione della salute

SASSARI – La Asl di Sassari implementa le attività della promozione della salute attraverso la riqualificazione e l’utilizzo di impianti sportivi: la Asl n. 1, in collaborazione con il Comune di Ploaghe e con il contributo del Consiglio Regionale della Regione Sardegna che ha stanziato un finanziamento di 100.000 € per il ripristino del manto erboso e delle attrezzature sportive, ha siglato in questi giorni un protocollo di Intesa per l’avvio di attività sportive nel complesso sanitario San Giovanni Battista.

Ieri il direttore generale della Asl si Sassari Flavio Sensi,

accompagnato dagli amministratori comunali e dal consigliere regionale

del territorio, Gian Filippo Sechi, ha fatto un sopralluogo all’area

esterna del San Giovanni Battista per poi firmare il Protocollo d’Intesa

con il sindaco Carlo Sotgiu.

“Il protocollo tra Asl e Comune è il primo passo per consentire l’avvio

delle attività sportive nel complesso San Giovanni Battista di Ploaghe.

La Asl si occupa degli aspetti connessi alla sicurezza e ripristino

delle parti in muratura, e il Comune, che beneficerà per 4 giorni a

settimana del campo, si occuperà, attraverso un finanziamento regionale

dedicato all’intervento, del ripristino dell’installazione e

manutenzione del campo di gioco in erba naturale”, ha detto il Dg Flavio

Sensi.

In seguito alla concessione dell’utilizzo del campo sportivo, presente

nell’area esterna del San Giovanni Battista, l’Asl n. 1 contribuisce al

potenziamento dell’offerta sportiva nel comune di Ploaghe, mentre

l’amministrazione comunale si impegna a riqualificare e modernizzare gli

impianti sportivi.

Soddisfazione e’ stata espressa dal consigliere regionale Sechi “per

l’importante intervento di modernizzazione e recupero di uno storico

punto di riferimento del territorio, per quanto riguarda le attività di

promozione della salute, sportive e quale punto di aggregazione dei

giovani di Ploaghe e dei comuni limitrofi”.