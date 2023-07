Fondazione Alghero, luglio chiude col botto: jazz, cinema, comicità, Gerini e l’atteso Morandi

ALGHERO – Dopo il weekend scorso che ha visto la riapertura in grande stile dell’Anfiteatro Ivan Graziani a Maria Pia con lo scoppiettante ed emozionante concerto di Biagio Antonacci, arriva un altro weekend di grande richiamo che vedrà l’atteso show dell’intramontabile Gianni Morandi. Prima di poter applaudire il cantante di “Fatti mandare dalla mamma” però, tutti i riflettori sono puntati sugli eventi di questi giorni: si parte col Cinema delle Terre del Mare, l’estate di Joe, Liz e Richard, il documentario di Sergio Naitza (oggi, mercoledì 26 luglio, ore 21.30 Lo Quarter). Fine settimana di luglio, come sempre, ricco di appuntamenti, a partire da giovedì 27 luglio al mattino, quando alle 11,30 a Lo Quarter, un gruppo di spettatrici abituali della Mediateca – “Il Cinematte” – incontrerà il regista Paolo Pisanu e il cast del suo Tutti i cani muoiono soli. Sempre giovedì appuntamentocon Vanessa Haynes che, per JazzAlguer, celebra il mito di Aretha Franklin dalle ore 21.00 a Lo Quarter. Il giorno seguente, sempre nel cuore del centro storico, sbarca la fresca comicità di Max Angioni che proporrà per Alguer Comedy, dalle ore 21.00, lo show “Miracolato”.

Sabato 29 luglio doppio appuntamento: nella Cattedrale di Santa Maria si esibirà, dalle ore 21.00, il duo cameristico composto da Antonio Puglia al clarinetto e Mariano Meloni al pianoforte, mentre per Cedac a Lo Quarter, sempre alle 21.00, prenderà forma lo spettacolo basato sulla vita di Franco Califano proposto dalla bravissima e nota attrice Claudia Gerini supportata dal Solis String Quartet. Domenica è la grande giornata dell’Eterno Ragazzo: con “Go Gianni Go” sbarca all’Anfiteatro di Maria Pia uno dei cantanti più famosi e noti dal grande pubblico, che ha conquistato intere generazioni e che continua ad essere apprezzatissimo anche per le sue doti da showman. L’attesissimo appuntamento a cura di Shining Production, Ragazze Terribile e Roble Factory è fissato per il 30 luglio con inizio alle 21.00.

Maggiori dettagli sugli eventi e aggiornamenti sui canali di vendita su www.algheroturismo.it. Informazioni e biglietti presso Atelier#3 – Bookshop Alghero Turismo – Via C. Alberto 84 – M. +39 348 828 1292 (solo whatsapp). Orari di apertura: da lunedì a domenica: 18 – 21 – sabato: 10.30 – 13 | 18 – 21 – martedì: CHIUSO.