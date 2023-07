Corsa intitolazione piazze e vie, Pivarada: “Ricordiamo anche Don Podidghe”

ALGHERO – “Apprendiamo dai media locali della proposta, formulata dal gruppo consiliare di Forza Italia, di intitolare il piazzale che si affaccia sul viale Aldo Moro ad Andreino Silanos ed una via a Francesco Mulas.

Entrambe persone che indubbiamente hanno dato un grandissimo contributo allo sport del pugilato e verso i quali va la nostra riconoscenza per aver dato lustro alla nostra città, il primo con i successi ottenuti in campo nazionale ed il secondo come validissimo allenatore di campioni tra i quali spicca Tore Burruni.

Non abbiamo niente in contrario che a queste persone venga intitolato uno spazio pubblico, ma troviamo inadatto, anche su segnalazioni di residenti nel quartiere, che per lo spazio indicato per Andreino non si voglia invece tenere conto che per tale spazio è stata proposta, già dal 2018, l’intitolazione a Don Gavino Prodighe che come parroco della chiesa di S. Giovanni Bosco ha contribuito in maniera qualificante alla crescita sociale del quartiere Pivarada.

Il progetto di realizzare nel piazzale uno spazio verde e di aggregazione, di cui il Quartiere è notoriamente carente, nonostante le promesse fatteci è naufragato con la realizzazione di un parcheggio (tra l’altro poco curato e privo di illuminazione).

Non chiediamo che questo spazio, così come è attualmente utilizzato, venga intitolato a Don Prodighe: sarebbe una offesa, se non oltraggio, alla sua memoria per quanto si è speso per il quartiere; meglio lasciarlo anonimo.

Suggeriamo per l’intitolazione di spazio pubblico ad Andreino Silanos e a Francesco Mulas i due spiazzi recentemente recuperati e valorizzati in via Barracu, pensiamo che siano più idonei. C’è anche uno spazio in via degli Orti, angolo con via Azuni, che ci risulta privo di intitolazione2.

Consiglio Direttivo del Comitato del Quartiere Pivarada