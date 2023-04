Play Alghero su Rai 3, promozione per la Riviera del Corallo

ALGHERO – Con la puntata di Generazione Bellezza andata in onda lunedì sera su Rai3 continua la promozione della destinazione Alghero. La trasmissione di Emilio Casalini, che va in onda in fascia preserale e registra ascolti del 5% circa con oltre 900mila spettatori, ha presentato Play Alghero, il progetto di “gamification” dell’esperienza turistica e dell’offerta culturale di Alghero. Il progetto è stato presentato dal game designer Fabio Viola, dalla responsabile del progetto Dott.ssa Maria Giovanna Fara e dell’Assessore al Turismo e alla Cultura Alessandro Cocco. Oltre i numeri positivi registrati, crediamo sia importante sottolineare come Play Alghero rappresenti un vero e proprio prodotto turistico innovativo, sviluppato dalla Città e messo a disposizione degli operatori turistici del territorio, integrando e arricchendo la già notevole offerta turistica che accanto al prodotto marino-balneare offre anche le esperienze culturali dei musei e dei siti archeologici e quelle ambientali con gli splendidi siti naturalistici.

La promozione di Alghero attraverso i grandi media nazionali e internazionali fa parte degli obiettivi strategici dell’Amministrazione: lo scorso ottobre Alghero è stata protagonista del programma “Searching for Italy” dell’attore statunitense Stanley Tucci, in onda sulla CNN, e ha raggiunto oltre 1,5 milioni di spettatori americani – uno dei mercati mittenti più promettenti per il turismo algherese e sardo.

Un lavoro importante messo in campo dal Sindaco, dall’Assessore al Turismo, dall’Amministrazione e dagli uffici comunali per promuovere e rendere attrattivo il territorio e sostenere lo sviluppo economico di Alghero. Dal 2019 al 2021 uguale impegno è stato profuso dal precedente Assessore Marco Di Gangi, quando Alghero, il suo territorio e i suoi principali attrattori sono stati ampiamente valorizzati su numerose trasmissioni televisive sulle principali emittenti nazionali tra le quali La7 con Eden, Italia1 con Freedom, Rai2 con Bellissima Italia, TV8 con 4Ristoranti, Rai1 con Linea Blu e GrandTour, e ancora supportando e ospitando alcune produzioni televisive come il Cacciatore e cinematografiche.

La ricca programmazione di eventi messa in campo dall’Amministrazione comunale, ugualmente, garantisce una grande promozione, attraverso i canali di comunicazione dei grandi artisti ospiti delle stagioni musicali algheresi.

Come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ringraziamo per il grande lavoro messo in campo dall’Amministrazione per promuovere Alghero, raccontarne le bellezze e valorizzarne l’attrattività, a servizio del tessuto economico di Alghero e dell’intero nordovest sardo.