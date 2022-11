Pinguini Tattici Nucleari: prima star del Red Valley di Olbia

OLBIA – Dopo la recente conferma della settima edizione della manifestazione, in programma la prossima estate dal 12 al 15 agosto 2023 ad Olbia (SS), gli organizzatori del Red Valley Festival annunciano il primo headliner della line-up 2023.

La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70.000 presenze da tutta la penisola, è pronta ad ospitarenuovamente la band che ha raccolto più dischi d’oro e di platino d’Italia: i Pinguini Tattici Nucleari saranno i grandi protagonisti della seconda serata del Red Valley Festival, in programma domenica 13 agosto 2023 presso la grande area concerti dell’Olbia Arena (Olbia, SS).

Considerati dalla critica come una delle migliori band italiane degli ultimi anni, i Pinguini Tattici Nucleari sono il progetto musicale di Riccardo Zanotti (classe 1994, voce, compositore e autore di tutti i testi), accompagnato da Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini.

La loro carriera inizia nel 2014 con alcuni dischi autoprodotti, e il 5 aprile 2019 esce per Sony Music il loro quarto album “Fuori dall’hype”, certificato quattro volte Platino; nel 2020 la band ottiene il terzo posto alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con “RINGO STARR” (certificato triplo platino) e a dicembre dello stesso anno esce l’EP “AHIA!” (certificato triplo platino), che contiene i singoli “Pastello Bianco” (quadruplo platino), “Scrivile scemo” (triplo platino) e “Scooby Doo” (triplo platino).

Nel 2022 registrano numeri da record con l’en plein di soldout per il “Dove Eravamo Rimasti Tour”, che ha visto 300mila presenze tra cui la data tutto esaurito del 15 agosto scorso al Red Valley Festival, e la pubblicazione del singolo “Giovani Wannabe”, certificato triplo platino e in vetta a tutte le classifiche per oltre 15 settimane, seguito poi da “Ricordi” (disco di platino). È dunque una prestigiosa collezione di Dischi d’Oro, di Doppio, Triplo e Quadruplo Platino, con una permanenza ai vertici delle classifiche di oltre cento settimane, quella che accompagna il successo della band da più di un miliardo di streaming e un’estate 2022 da trecentomila presenze.

Dopo la notizia del nuovo album “Fake News” (in uscita il 2 dicembre) e il fulmineo tutto esaurito per l’appuntamento dell’11 luglio 2023 a San Siro e del 23 luglio all’Olimpico di Roma, i Pinguini Tattici Nucleari annunciano il loro primo tour negli stadi, che vede come ultima data proprio l’appuntamento al Red Valley Festival per la notte del 13 agosto 2023.

I biglietti singoli per il 13 agosto (Day 2) in cui si esibiranno anche i Pinguini Tattici Nucleari si possono acquistare già da oggi sul sito ufficiale del Festival.

Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate del Festival (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley.

Nelle prossime settimane e durante i primi mesi del 2023, verranno annunciati anche gli altri artisti che completeranno la line-up dell’evento principale della prossima estate in Sardegn