Piccolo Principe day, successo al Mase |video

ALGHERO – Nella giornata di ieri, come già comunicato, c’è stato il “Piccolo Principe day”. Ingressi scontati al museo MASE e notevole presenza di visitatori, per lo più turisti già presenti nelle strutture alberghiere del territorio. Ancora una volta lo spazio culturale dedicato ad Antoine de Saint-Exupéry, facente capo al Parco naturale regionale di Porto Conte, funge da attrattore e promotore per il Comune di Alghero e suo entroterra. Prossimamente sono previsti altri appuntamenti e manifestazioni che daranno ulteriore lustro all’offerta culturale predisposta dall’Ente Parco. A seguire le parole del direttore artistico del MASE, Massimiliano Fois che commenta la giornata di ieri.