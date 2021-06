In-House, oggi scade il contratto: cosa succede?

ALGHERO – “Oggi scade il contratto di servizio con In House. Oggi scade il contratto di lavoro di una parte del personale di In House, soprattutto di chi si occupa di verde e decoro. Stiamo parlando di servizi essenziali per la nostra città, stiamo parlando di lavoratori precari, di famiglie”. Queste le parole del consigliere comunale di opposizione Valdo Di Nolfo riguardo la situazione della partecipata del Comune che si occupa delle manutenzioni e verde in città.

“Ad inizio seduta del Consiglio Comunale ho chiesto in maniera chiara e netta di sapere, ho chiesto di essere messo a conoscenza del perché l’amministrazione Conoci è arrivata a tanto: all’ultimo secondo dell’ultimo minuto dell’ultima ora dell’ultimo giorno utile per rinnovare il contratto. Aspetto risposta, non io che non conto niente ma aspetta risposta tutto il Consiglio Comunale, tutta la città”, chiude il consigliere.