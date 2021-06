Chiusura Poste agro, interviene Conoci

ALGHERO – Il sindaco Mario Conoci ha chiesto alla Direzione Regionale delle Poste Italiane i motivi per cui è stata chiusa la succursale della borgata di Santa Maria La Palma. Il Sindaco chiede anche di conoscere la data di riapertura dello sportello, “poiché – specifica – l’ufficio in questione costituisce un importante presidio di erogazione di un servizio di rilevante importanza non soltanto per la borgata di S.M. La Palma ma anche per Palmadula, frazione del Comune di Sassari. Chiedo cortesemente di conoscere la data di riapertura della succursale in argomento, anche al fine di scongiurare le condivise preoccupazioni dei miei concittadini e del Comitato di Borgata della Nurra, che la chiusura non sia temporanea ma prodromica alla soppressione del presidio postale, privando migliaia di famiglie ed aziende di un indispensabile servizio”.