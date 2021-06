ALGHERO – Questa mattina Polizia Municipale in azione nel centro storico. Diverse le segnalazioni e lamentele riguardo l’invasione delle auto nelle strade e piazze dell’Alguer Vella. Un’intervento indispensabile per rimettere ordine in una delle zone più affollate e frequentate della Riviera del Corallo. In attesa della creazione di nuovi (e attesi) parcheggi, è evidente che luoghi come Piazza del Teatro o gli spazi adiacenti alla Cattedrale non possono essere stracolmi di veicoli.