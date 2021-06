Finalmente Alghero entra nel vivo: jazz, libri e Barnasants

ALGHERO – “Finalmente Alghero”, entra nel vivo il programma estivo della Riviera del Corallo. Dopo lo scorso fine settimana di eventi, col ritorno della musica grazie allo straordinario e apprezzato concerto di Franca Masu, ecco il secondo weekend ricco di appuntamenti. Protagonisti Jazzalguer e l’edizione algherese del celebre festival Barnasants: si parte giovedì 1 luglio con la mostra di disegni del Liceo Artistico nella Torre di San Giovanni e quella fotografica (Scatti di JazzAlguer) nella sala d’ingresso del Quarter. Sempre giovedì, la sera alle 21.30, l’esordio musicale della rassegna curata da Bayou Club Events con Melodrum, concerto con Salvatore Spano piano, Salvatore Maltana contrabbasso, Francesco Brancato batteria.

L’indomani, venerdì 2 luglio, la presentazione (ore 19.30) nel museo del Corallo, del libro Alghero nel Medioevo di Angelo Castellaccio e a seguire l’avvio dell’atteso Barnasants a l’Alguer, concerto di Yasmin Bradi e Les Kol·lontai, a cura della Plataforma per la Llengua. Sempre venerdì (ore 20.30), prosegue la rassegna Teatri di Prima Necessità, Festival Intersezioni con la rappresentazione “Volevo vedere il cielo” di Massimo Carlotto, con Miana Merisi e la partecipazione di Francesca Cara. Regia Maria Assunta Calvisi, disegno luci Stefano De Litala. Produzione L’Effimero Meraviglioso a cura della Compagnia Teatro d’Inverno.

Sabato 3 luglio alle ore 18.00, nella Sala Mosaico del Museo Archeologico della Città, si terrà la conferenza da titolo “Shardana – navigatori e guerrieri nell’Egitto ramesside – fonti, storia e mito” con la presenza dell’egittologo Giacomo Caviller. Alle ore 19.00, ma nel Museo del Corallo, ci sarà la presentazione del libro di Marco Balbina “Ai margini della notte. Libri e autori in città XIV edizione Faccia di cera”. Prosegue il sabato con il secondo appuntamento del Barnasants a l’Alguer col concerto di Sílvia Comes e Claudio G. Sanna i Rall Grup.

Domenica 4 luglio alle 19.30 ci sarà il primo appuntamento di Alghero in Classica: i grandi interpreti della nostra Città, concerto di Mauro Uselli e Fabrizio Zara, duo flauto e chitarra nel Giardino del Museo del Corallo. Alle 20.30, in l.go Lo Quarter, prenderà forma, per il Barnasants, il live con Marcel Pich, Paolo Dessì e Antonello Colledanchise. Sempre domenica doppia esibizione nel complesso Nuragico Palmavera (ore 19 – 21.30) per il Marcella Carboni Trio, concerto con Marcella Carboni arpa & electronics; Paolino Dalla Porta contrabbasso; Stefano Bagnoli batteria. Per informazioni, curiosità e contatti, attive le pagine social “Alghero Turismo” e il sito dedicato https://www.algheroturismo.eu/.