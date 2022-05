Piazzetta Sotgiu e botteghe abbandonate, denuncia |video

ALGHERO – Denuncia dei consiglieri comunali della lista civica Per Alghero Pietro Sartore e Gabriella Esposito rispetto alla condizione di estremo degrado e abbandono in cui si trova la Piazzetta Francesco Sotgiu, “dove dei locali comunali, un tempo utilizzati come spazi espositivi o come uffici, sono da tempo stati abbandonati dall’Amministrazione Conoci e sono così diventati oggetto di atti di vandalismo con un importante danno per il patrimonio comunale”. Locali che, in principio, e sarebbe opportuno lo diventassero, dovevano essere destinate ad essere delle botteghe artigiane che, in collegamento con (l’ex) mercato di via Sassari, potrebbero fungere da polo promozionale delle eccellenze delle nostra terra.