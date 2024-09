“Piazza dei Mercati, droga e prostituzione: squallore in pieno centro di Alghero”

ALGHERO – “Buonasera, mi rivolgo a voi nella speranza di sensibilizzare chi di dovere sulla situazione di totale degrado e abbandono dei parcheggi sotterranei di Piazza dei Mercati. Le scale sono piene di siringhe, spazzatura, fazzoletti pieni di sangue e una serie di rifiuti lasciati dai tossicodipendenti che si bucano liberamente e fumano crack vicino alle scale e all’ascensore”, cosi una residente di Alghero che chiede di restare anonima “per questioni di sicurezza in quanto le scene a cui ho assistito sono abbastanza inquietanti e pericolose”.

“La situazione è diventata ingestibile tant’è che mi è capitato di scorgere anche una ragazza tossicodipendente che si stava sicuramente prostituendo con persone di dubbia moralità.

Ora, io sono una ragazza giovane ma sono anche sola mi chiedo cosa succederebbe se dovesse capitare una situazione di pericolo ad una donna altrettanto sola ma più grande di me, magari con difficoltà di mobilità» prosegue e si chiede: «chi dovrebbe rispondere di eventuali danni alla mia persona ad altre persone o alla mia macchina? Nonostante le numerose segnalazioni che sono sicura non essere l’unica ad aver fatto la situazione continua a rimanere della stessa pericolosità e dello stesso degrado sopra elencato”.

“Non mi resta quindi che confidare in voi e nel vostro potere mediatico per arrivare a sensibilizzare chi di dovere e risolvere il prima possibile questa situazione magari perché no, mettendo a lavorare delle guardie giurate visto che noi abbonati paghiamo profumatamente e non di certo per ricevere questo servizio pessimo”.