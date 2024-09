Marino, Pais: “La sinistra alla guida di Alghero e Regione smentisca gli allarmi”

ALGHERO – “Attendiamo con vigile partecipazione la smentita della sinistra di governo cittadino e regionale dell’allarmanti indicatori di trasferimento che si moltiplicano in questi giorni sul servizio di Endocrinologia dell’ospedale Marino di Alghero. Sarebbe la prima grave conseguenza del progetto di trasferimento del Marino dall’Aou alla Asl di Sassari” – dichiara MIchele Pais, consigliere comunale della Lega e coordinatore regionale del Partito.

“L’unità di endocrinologia di Alghero è strategica per tutta l’utenza del nord ovest, che avvicina il servizio ai cittadini e solleva Sassari da un carico eccessivo non sostenibile, accorciando le liste d’attesa. Sono ben 250 visite al mese effettuate, numeri sempre in progressivo aumento, segno della qualità del servizio offerto dal personale medico, che va sostenuto e non depresso”

“Il Polo sanitario di Alghero è un fondamentale presidio di assistenza ed offerta di servizi sanitari per consentire, non solo ai cittadini di Alghero, ma a tutto il territorio di esercitare il proprio diritto alla salute senza dover percorrere lunghe distanze”- continua Michele Pais.

“Come rappresentante politico del territorio sento di denunciare, come puntualmente sempre ho fatto, ipotesi di smantellamento di servizi, che specie quelli sanitari, hanno un valore fondamentale e irrinunciabile per i cittadini. Il potenziamento dell’ospedale Marino di Alghero, faticosamente conquistato in questi anni, nonostante l’ostracismo di tanti, è un valore che non consentiremo a nessuno venga messo in discussione per consumare inutili vendette politiche. Oggi la politica è chiamata a unirsi con maturità intorno alla sanità e non a dividersi”- conclude Pais.