Forza Italia e Centrodestra, importanti novità: incontro

ALGHERO – Giovedì 5 settembre, alle ore 11:00, presso la sala Mimosa dell’Hotel Catalunya, ad Alghero, nella via Catalogna n. 26, il Segretario regionale di Forza Italia Pietro Pittalis, il Segretario provinciale Nanni Terrosu e il Capogruppo Marco Tedde incontreranno i giornalisti per rappresentare alcune importanti novità che contribuiranno alla crescita del partito ad Alghero e in Sardegna e al rafforzamento della coalizione di centrodestra in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali.

Nello specifico dovrebbero esserci nuovi innesti nel partito degli azzurri anche nell’ottica di un ampliamento del partito e dell’aggregazione di Centrodestra Sardista e Civico che miri a rafforzare la proposta politica di opposizione al Centrosinistra locale e regionale.