Masci, al via il progetto di gemellaggio con Ternopil

ALGHERO – Sabato 31 agosto 2024 presso il Campo Base Scout MASCI Alghero 1, ha avuto inizio il Progetto di Gemellaggio e accoglienza dei giovani scout Ucraini provenienti dalla città di Ternopil ed alcuni rifugiati a Roma, cerimonia svoltasi alla presenza dell’Assessore alla Cultura Raffaela Sanna, il Presidente del Consiglio Comunale di Alghero Mimmo Pirisi, del Segretario Regionale MASCI Sardegna Anna Rita Casu, le comunità MASCI Alghero, Sassari 2 e Sassari 4, i gruppi Scout AGESCI di Alghero, CINGEI Porto Torres, le Associazioni di Volontariato la Protezione Civile Sardegna e Protezione Civile di Alghero, Il Mio Amico Speciale, la Misericordia di Alghero.

Il Progetto di Gemellaggio e accoglienza dei giovani scout Ucraini promosso dal MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani), grazie al coordinamento di MASCI Pattuglia Internazionale International Team, al Masci Sardegna e al generoso contributo della causa, tra cui l’ISGF – International Scout and Guide Fellowship, alcune azienze locali ed il coordinato dal MASCI Alghero 1 sotto l’egida del Magister Luigi Di Russo, ha avuto inizio il campo dal titolo “Costruiamo la Pace – Costruiamo il Futuro”.

Il MASCI Nazionale da tre anni è impegnato a offrire ospitalità estiva a giovani scout ucraini coordinando in Italia la collaborazione con i gruppi scout locali e le autorità cittadine. Nel 2023 sono stati realizzati 12 campi con l’accoglienza di circa 700 scout Ucraini.

Queste occasioni sono importanti e necessarie perché, dallo scoppio del conflitto russo-ucraino, è praticamente impossibile effettuare campi scout in territorio ucraino. Con le iniziative di accoglienza intendiamo offrire ai giovani scout ucraini un periodo di serenità e tranquillità emotiva, in un ambiente sereno e fraterno, favorendo i rapporti di amicizia con i coetanei scout della Sardegna.

Anche quest’anno si svolgeranno campi in diverse regioni italiane. Alcuni sono in corso in Liguria, Veneto, Lazio e in Sicilia. Altri si svolgeranno in altre regioni italiane.

Il Presidente Nazionale e il Segretario Internazionale hanno richiesto al MASCI Alghero 1 di svolgere il ruolo di capofila nel coordinare e gestire l’accoglienza di circa 40 Scout Ucraini, di età compresa tra i 13-17 anni, provenienti da Ternopil, presso la base MASCI di Alghero in località Guttierrez, per il periodo 30 agosto – 9 settembre 2024, consapevoli che per Alghero e per tutta la Sardegna sarà l’occasione per un utile servizio per la pace e la fraternità universale, un importante momento di relazione sul tema della pace e dell’inclusione, favorito grazie anche alla collaborazione dell’Ufficio Immigrazione e dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Alghero, che curano l’accoglienza dei rifugiati Ucraini e non solo nella città di Alghero, i quali hanno organizzato l’incontro in programma venerdi 6 settembre con i conterranei Ucraini residenti ad Alghero, tutto con il grande sforzo organizzativo ed economico posto in essere dal capofila MASCI Alghero 1.

La nostra comunità MASCI e la cittadinanza Algherese, in prima linea il Sindaco Raimondo Cacciotto, ha dato la propria disponibilità a supportare il campo di questi ragazzi scout, coinvolgendo nel progetto di gemellaggio i Gruppi Scout AGESCI di Alghero e i due di Sassari, il gruppo GNGEI di Porto Torres, il Masci Regionale con le due comunità di Sassari, le associazioni di volontariato della città di Alghero, la Protezione Civile Sardegna che grazie al contributo dell’Ing. Mauro Merella Direttore Generale e l’Ing. Renato Boi Responsabile della Logistica della Protezione Civile Sardegna hanno fornito quatto nuove tende pneumatiche per ospitare i giovani Ucraini, montate a tempo di record grazie alla collaborazione dei volontari della Protezione Civile di Alghero e del MASCI Alghero 1.

I gruppi Scout AGESCI affiancheranno quotidianamente i giovani Ucraini nelle attività alternandosi per tutto il periodo, favorendo lo scambio culturale e di esperienze con la realizzazione di laboratori di pioneristica, di arrampicata, di cucina alla traper, di cucina con laboratori finalizzati alla conoscenza delle tradizioni della Sardegna, realizzando pasta e dolci, da parte Ucraina la proposta del loro modello educativo scout, analogo sotto molti aspetti.

Il Sindaco di Alghero con il l’intero consiglio comunale ha fornito immediatamente la disponibilità nel fornire il necessario supporto per l’organizzazione dei giovani Ucraini.

Il programma prevede l’arrivo di 40 tra ragazzi e capi nella giornata del 30 Agosto, con l’apertura ufficiale del campo alle h 10:00 del 31 agosto 2024, alla presenza delle Autorità civili e ecclesiastiche, le comunità Masci di Alghero e Sassari, dei Gruppi Scout AGESCI di Alghero e Sassari, il gruppo CNGEI di Porto Torres, le associazioni di volontariato cittadine.

Tanto si trasmette il presente comunicato stampa con la richiesta di poter pubblicare l’importante iniziativa di inclusione di persone martoriate e vittime innocenti di un conflitto assurdo.