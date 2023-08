Piano di selezione genetica ovina: esperti a confronto a Bonorva

SASSARI – “Piano di selezione genetica ovina per la

encefalopatie spongiformi trasmissibili (scrapie): criticità e

prospettive”: e’ il convegno dibattito organizzato dalla Asl di Sassari

e in programma il prossimo 4 agosto, a Bonorva, nella sala consiliare

intitolata a “Valentino Fozzi”.

“Un convegno dibattito aperto ai veterinari, agli allevatori di ovini e

caprini e alle associazioni di categoria. Un momento importante di

confronto tra tecnici e operatori del comparto per fare il punto sulla

selezione genetica, applicata ormai da anni in Sardegna, volta a

contrastare la scrapie, una malattia causata da una proteina infetta per

la quale la ricerca ha da tempo identificato una resistenza genetica

alla patologia. Da qui nell’Isola si e’ applicato un protocollo di

selezione, orientato all’individuazione di arieti in grado di produrre

delle greggi sempre più “resistenti” alla malattia”, spiega Francesco

Sgarangella, direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della

Asl di Sassari e organizzatore dell’evento. “In questa fase il dibattito

si rende fondamentale per fare il punto del progetto e analizzare i

costi e benefici dell’applicazione del piano e, in prospettiva,

apportare degli eventuali correttivi e validare i pilastri sul quale si

basa la pianificazione”, conclude Sgarangella.

Tra i relatori saranno presenti Ciriaco Ligios, dell’Istituto

Zooprofilattico della Sardegna, Alberto Benech, del Servizio di sanità

Animale della Asl di Sassari, Antonello Carta, dell’Agenzia Agris

Sardegna, oltre al Direttore generale della Asl n.1, Flavio Sensi,

l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, e agli Enti locali, Aldo

Salaris.

“La nostra Azienda investe importanti risorse a supporto della zootecnia

del Nord Sardegna, sia attraverso il coinvolgimento dei veterinari

impegnati nella sorveglianza del territorio, che nella gestione

dell’anagrafe zootecnica, pilastro fondamentale per il monitoraggio

puntale e costante della situazione sanitaria e epidemiologia degli

allevamenti”, conclude il Direttore Generale della Asl di Sassari,

Flavio Sensi.

Il convegno, che vede la collaborazione del comune di Bonorva, è fissato

per venerdì 4 agosto 2023, con inizio dei lavori alle ore 09.00, nella

sala consiliare “Valentino Fozzi” del comune di Bonorva.