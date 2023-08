Slalom Città di Bono, vince Enea Carta. 5° assoluto l’algherese Roberto Idili

BONOO – Nel weekend si è svolto il 1º Slalom Città di Bono, valida come terza tappa del Campionato Regionale Aci Sport Sardegna. A spuntarla e vincere la gara è stato il sassarese Enea Carta su Radical Prosport (123,24 punti). Carta ha registrato il miglior tempo della terza manche di gara, migliorando quello siglato in precedenza da Enrico Piu che ha registrato il secondo posto in classifica grazie ai 124,01 punti. Sul terzo gradino del podio è salito Giovanni Cannoni (Elia Avrio, 129,19)a cui seguono Niolu e l’algherese Roberto Idili. La gara, organizzata da Abc Motorsport col supporto di Bono Corse, ha visto una prima edizione record con 70 iscritti e si è corsa parzialmente sul tracciato del vecchio Slalom del Goceano.