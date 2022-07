Pescatori in crisi, incontro con Pirisi: “La Regione sblocchi gli aiuti”

ALGHERO – “๐’๐ญ๐š๐ฆ๐š๐ญ๐ญ๐ข๐ง๐š ๐ข๐ง๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ฅ๐ž, ๐ฆ๐š ๐ง๐จ๐ง ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐จ ๐ฆ๐ž๐ง๐จ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐œ๐จ๐ง ๐ฎ๐ง๐š ๐ซ๐š๐ฉ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ง๐ณ๐š ๐๐ž๐ข ๐ฉ๐ž๐ฌ๐œ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ข ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ข๐œ๐œ๐จ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ž๐ฌ๐œ๐š ๐๐ข ๐€๐ฅ๐ ๐ก๐ž๐ซ๐จ. L’argomento รจ sempre il medesimo: ๐—”๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฎ. Si รจ discusso del regolamento che รจ di prossima approvazione e il disciplinare attuativo, vero nodo cruciale per la marineria Algherese, in particolare per quella che lavora nella baia di Porto Conte e nella fascia protetta”, cosi il capogruppo del Partito Democratico Mimmo Pirisi sulla questione della pesca nelle aree interdette dalla normativa nazionale in tema di Amp.

“Le preoccupazioni dei pescatori sono sempre le stesse che sono state denunciate qualche mese fa: dal 1ยฐ Ottobre fino al 1ยฐ Marzo un’importante specchio d’acqua verrร interdetto alla pesca professionale, per permettere il ripopolamento di alcune specie marine in via di estinzione, il tutto senza garantire un paracadute economico a chi in quella zona lavora da sempre. Il parco di Porto Conte ha presentato diversi progetti alla Regione Sardegna e la Regione si รจ impegnata a finanziarli, ma ad oggi nulla si รจ visto e nulla si sa, per ora restano solo promesse; intanto il 1 ottobre si avvicina”,