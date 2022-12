Pesca in Amp, Tedde: bene il sostegno dalla Giunta Regionale

CAGLIIARI –”Bene la Giunta regionale che è scesa in campo per sostenere i pescatori algheresi che operano a Porto Conte.” Così il Consigliere regionale Marco Tedde commenta l’emendamento della Giunta che ha introdotto nella variazione di bilancio approvata dall’Assemblea legislativa sarda il 30 novembre un emendamento che stanzia risorse pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per contrastare l’impatto negativo sulle attività della Piccola pesca che opera nell’Area Marina Protetta di Capo Caccia-Isola Piana derivante dalle misure di interdizione. La risorse potranno essere utilizzate dall’AMP a favore dei pescatori e dei loro dipendenti coinvolti dallo stop alla pesca che svolgeranno attività di monitoraggio sugli effetti del fermo pesca, del ripopolamento delle specie a rischio e per il recupero ambientale marino.

“Un importante risultato dei vertici dell’AMP e dell’Amministrazione comunale che hanno sempre manifestato massima disponibilità al dialogo e hanno confidato nella sensibilità della Regione e dell’ex Assessore Murgia per aiutare i pescatori e al tempo stesso tutelare le specie ittiche a rischio –sottolinea Tedde-.” Le ragioni e i bisogni dei pescatori meritano le giuste attenzioni, anche perché gli operatori hanno tutto l’interesse a tenere popolato quel tratto di mare –chiude l’ex sindaco di Alghero-.” .