Pedoni investiti e incidenti record, incidono anche le strade buie e da riqualificare

SASSARI – Esplode l’allarme relativo alle persone investite sulle strisce pedonali e, sarebbe giusto aggiungere, in generale riguardo gli incidenti stradali. Al netto di temi derimenti connessi alla guida in stato d’ebrezza, distrazioni varie, cellulari, etc, è giusto, anzi doveroso, sottolinea che molte delle arterie in Sardegna, anche in pieno centro delle varie cittadine, sono buie, poco sicure e con segnaletica carente. Tutti ogni giorno debbono scontrarsi col problema, ma, forse, è più facile aumentare le sanzioni, e dunque la repressione, che invece puntare gli occhi anche su una carenza di trasporto pubblico locale moderno e, come detto, su arterie che, come accaduto in certi centri e zone, necessitano di interventi di riqualificazione e illuminazione immediata. Sono troppe le croci nelle strade in Sardegna, occorre un’azione generale a tutto campo che, oltre i doverosi controlli delle forze in campo, metta a correre un restyling delle strade e un’implementazione di mezzi pubblici al fine diminuire l’uso dell’auto.