Palestra ad Alghero, cade palo della rete da volley: attimi di paura, interventi

ALGHERO – Cade un palo della rete da volley, grande pericolo in palestra. Nella struttura gestita dalla Provincia di Sassari, in via Fleming, fronte Ospedale Civile, si sono vissuti attimi di paura. Mentre si allenava la squadra femminile dell’Aliva Volley uno dei due tralicci ((molto datato) che sostiene la rete, ha ceduto, cadendo pesantemente e sfiorando una giovane atleta di 12 anni. Grande spavento e urla disperate per chi ha assistito alla scena.

Genitori, scuola (Istituto Professionale) e società sportiva si sono detti molto preoccupati e perfino arrabbiati e allarmati per la situazione che poteva causare danni ben maggiori. In particolare il dirigente Angelo Parodi ha ricordato che si tratta di “palestra di proprietà provinciale che la concede alla scuola la mattina dal lunedì al sabato, e qualche volta il pomeriggio dalle 15 alle 17 – ed ha aggiunto – noi veniamo solamente informati su chi entra i palestra, ma non abbiamo competenze diverse”.

Sulla stessa linea l’Alina Volley che chiede un immediato intervento della Provincia (guidata dal Commissario recentemente insediatosi Gavino Arru, indicato dalla Regione). Massima attenzione anche da parte degli Amministratori locali, in particolare del Sindaco Cacciotto e dell’assessore Daga che, seppur connessi nella gestione e manutenzione dell’impianto a uso scolastico e sportivo, hanno chiesto un intervento della Provincia e in particolare della Multiss, società che si occupa dei lavori per Palazzo Sciuti.