“Sardegna in viaggio”, dall’Isola fino a Time Square per promuovere la destinazione turistica

SASSARI – Un unico brand che individui il nord Sardegna come una destinazione turistica. L’idea è consolidata ed ha come obiettivo principale l’incremento dei flussi turistici verso questo territorio rafforzando l’immagine, la reputation e la presenza dell’offerta sul mercato nazionale ed internazionale.

“Partendo dal network Salude&Trigu che punta sin dal 2019 al rafforzamento dell’offerta turistica locale attraverso il sostegno ad eventi e manifestazioni capaci di incrementarne l’appeal, la Camera di Commercio di Sassari in collaborazione con Visit Italy ha pensato strategicamente di portare fisicamente il nord Sardegna oltre il Tirreno. Nei cuori pulsanti di Napoli, Roma e Milano con “Sardegna in viaggio”. E chiudere, poi, il percorso nel nuraghe di Santu Antine, a Torralba. Tra musica, costumi e cavalieri le tradizioni, la cultura e la storia del territorio hanno trovato uno spazio d’eccezione.” ha commentato il presidente dell’ente camerale sassarese Stefano Visconti, nel corso della presentazione cui ha preso parte insieme alla vicepresidente Maria Amelia Lai, ai componenti di giunta Benedetto Fois, Paolo Murenu e al segretario generale Pietro Esposito.

È stato un viaggio emozionante, senza dubbio particolare, che è stato capace di incastonare il nord Sardegna fuori dai confini dell’Isola. Un’iniziativa accolta con grande interesse e curiosità dai tanti turisti presenti che hanno potuto essere coinvolti in questo dinamico fuori programma capace di registrare, in seguito sulla rete, un gran numero di consensi, apprezzamenti e condivisioni. Rendendo il viaggio virale e spingendolo fino a New York dove, a Time Square, il nord Sardegna è stato protagonista con i video realizzati nelle tappe italiane. Proprio nel cuore della Grande Mela.

Già perché Salude&Trigu se è vero che coinvolge eventi e manifestazioni del nord Sardegna, ha la mission di valicare i confini non solo dell’Isola ma anche quelli nazionali. L’obiettivo della rete territoriale si concretizza anche attraverso un piano di comunicazione coordinata. E in questo senso è da sottolineare la promozione e il rafforzamento della visibilità della rete stessa degli eventi e dei territori si sviluppi a livello nazionale che internazionale attraverso una strategia che facendo leva sulla riconoscibilità del brand di S&T presenti gli eventi stessi in chiave di prodotto turistico per potenziare la conoscenza sul territorio. Azioni che hanno interessato una più penetrante attività di comunicazione sia sul web che sui social network con eventi e campagne di comunicazione mirate. Come in questo caso.

Nella campagna di comunicazione generale infatti ci sono anche altri percorsi che la Camera ha seguito: negli eventi di maggiore richiamo dal Wine week di Alghero, a Benvenuto Vermentino di Olbia fino al Nautic event di Porto Torres. Tutte azioni che hanno contribuito a rafforzare la riconoscibilità del brand cui hanno collaborato due agenzie specializzate di promozione del turismo e marketing territoriale come Punkomat e Visit Italy che con Ruben Santopietro ha raccontato la storia della promozione turistica di questo territorio.

Per dimostrare quanto valga S&T parlano i numeri. Dal 2019 oltre 50 milioni di contatti nelle campagne di comunicazione in tutto il mondo. Tornando all’edizione di quest’anno sono stati sostenuti 87 eventi su quattro temi: produzione tipiche locali folk e riti di tradizione, arti visive e figurative, musica e letteratura, e altre tipologie di manifestazioni. Sono state coperte nel periodo tra marzo e dicembre ben 200 giornate di eventi che hanno coinvolto ben 62 comuni. Un itinerario appassionante nel quale la Camera di commercio ha sostenuto il network con circa 1 milione di euro.