“Palestre e aule, indispensabile che gli ambienti scolastici siano sicuri”

ALGHERO – “A seguito dell’incidente accaduto in una palestra scolastica, la consigliera Beatrice Podda esprime il suo rammarico e ribadisce che eventi simili non dovranno mai più accadere. La sicurezza dei nostri ragazzi, in particolare durante le attività scolastiche, è una priorità per l’Amministrazione Comunale e per tutta la comunità.

È fondamentale che ogni ambiente scolastico, dalle aule alle palestre, sia un luogo sicuro dove i ragazzi possano crescere e imparare senza rischi.

Gli impianti devono essere sottoposti a controllo e manutenzione periodica per garantire il loro corretto funzionamento. È essenziale mantenere le superfici di gioco e le strutture in condizioni idonee per evitare incidenti.

L’Amministrazione Comunale, che tanta attenzione sta dedicando al miglioramento delle strutture sportive, con la stessa attenzione si farà garante di una proficua interlocuzione con la Provincia per superare le criticità delle palestre di competenza provinciale”.

Beatrice Podda, consigliera comunale Futuro Comune