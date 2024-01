Pd Sassari, Continuità territoriale: Tra presente e prospettive future

SASSARI – Il bisogno di mobilità da e per l’isola, le criticità dell’attuale sistema della continuità territoriale e le possibili prospettive future sono al centro dell’iniziativa promossa per la giornata di venerdì 26 gennaio dal Circolo Enrico Berlinguer del Partito Democratico di Sassari. Appuntamento nella sede di via Oriani n. 31 alle ore 18:30.

I saluti sono affidati a Maria Antonietta Sale, Presidente dell’Assemblea cittadina del PD. Introduce e modera Stefano Manai, nuovo Segretario del Circolo. Interventi di: Pietro Bartolo, Europarlamentare PD; Carla Bassu, Professoressa Ordinaria di Diritto Pubblico Comparato; Alessandro Cossu, esperto di trasporti; Silvio Lai, Deputato PD; Fiorenza Nieddu, lavoratrice fuori sede; Lorenzo Tortu, studente fuori sede. L’incontro è aperto alla partecipazione di tutte le persone interessate.