Palazzo Civico ed ex-Circolo Marinai, ripartenza lavori in vista. Eliminare il deposito al Forte

ALGHERO -Sembra che ci siano buone notizie. Palazzo Civico ovvero la Casa Comunale di Alghero dovrebbe vedere ripartire i lavori di riqualificazione. Dopo una lunga pausa che ha pregiudicato la possibilità di potere continuare a svolgere i lavori della massima assise municipale, che è stata costretta a trasferirsi in diverse sedi della città, entro la primavera si potrebbe rientrare nel luogo storico dove poter svolgere le attività politiche e di altro vario tipo.

Il progetto, riassegnato alla ditta Beraldo e Marras Associati, prevedeva anche importanti interventi anche nell’ex-Circolo dei Mmarinai altro luogo fulcro dell’Alguer Vella che, dopo l’avvio dei lavori e il suo stop, si presenta, anche nella facciata su Piazza Civica, in condizioni certamente non presentabili (con la “gabbia di ferro” che ancora ricopre lo stabile) che meritano al più presto, come finalmente pare, un intervento che possa rimettere a disposizione degli spazi di grande valore. Per quanto riguardo il suo utilizzo, a parte il ritorno nella Aula che merita del Consiglio Comunale, sarà probabilmente la prossima Amministrazione a verificare come procedere.

Senza considerare un altro aspetto degradante che ha visto l’area del Forte della Maddalena trasformata, in parte, in un deposito per materiale di risulta che speriamo al più presto possa essere portato via dando nuovo lustro anche a quel importante sito.