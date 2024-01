SASSARI – Grazia di Guardo è la nuova assessora del Comune di Sassari. Il sindaco Nanni Campus oggi, 24 gennaio, le ha conferito le deleghe alle Attività produttive e all’Edilizia privata, che fino a ieri erano in capo ad Alessandra Corda. Quella all’Innovazione tecnologica è stata affidata all’assessore Gabriele Mulas, che aveva avuto già in passato questo incarico, mentre la delega ai Contratti e Appalti è rimasta al sindaco. Fino a ieri entrambe erano in capo a Francesca Masala.