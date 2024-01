Paolo Truzzu ha incontrato i sindaci del Medio-Campidano: focus sull’agroalimentare

CAGLIARI – Paolo Truzzu ha trascorso una giornata intera nel Medio Campidano, incontrando nei loro territori gli amministratori di oltre dieci Comuni: Furtei, Villamar, Barumini, Gesturi, Lunamatrona, Sanluri, Sardara, Villacidro, Gonnosfanadiga, Guspini, Arbus. Oltre ai sindaci di Genuri, Las Plassas, Collinas, Setzu e Tuili nella sede dell’Unione dei Comuni.

In un territorio caratterizzato da un’economia fortemente legata all’agroalimentare, Truzzu ha incontrato anche alcuni imprenditori: “Una filiera fondamentale per la nostra Isola, che nonostante abbia una superficie agricola utilizzabile di oltre 1,2 milioni di ettari, una delle estensioni maggiori d’Italia con circa 35mila aziende attive, ha una ‘produzione lorda vendibile’ tra le più basse. È necessario un progetto di sviluppo delle filiere agricole maggiormente competitive, che porterebbe ad un incremento in pochi anni. Servono progetti chiari per raddoppiare la ‘plv’, con effetti positivi sugli occupati diretti ed indiretti”.

“Tra i primi obiettivi, sfruttando i fondi comunitari per importanti investimenti strutturali, il rilancio della filiera lattiero casearia e cerealicola, nuovi investimenti sul settore vitivinicolo e olivicolo, il consolidamento della filiera del bovino da latte e da carne e l’aumento delle superfici per il settore dell’ortofrutta. Bisogna creare le condizioni per assistere le imprese, accompagnandole lungo il processo di crescita. Perciò, è necessario migliorare la situazione organizzativa, logistica e strategica della Regione, e nello specifico dell’Assessorato competente. Partendo dal potenziamento del personale, soprattutto quello tecnico, e dalla riorganizzazione con uno specifico progetto operativo”.