Forza Italia, presentazione candidati e congresso provinciale

ALGHERO – “Forza Italia serra le file in provincia di Sassari in vista dei prossimi appuntamenti elettorali”. Il prossimo 27 gennaio alle 10.30 all’Hotel Grazia Deledda a Sassari, presieduto dall’On. Vito De Palma, si terrà il Congresso Provinciale del partito per l’elezione dei vertici provinciali e dei partecipanti al prossimo congresso nazionale previsto per il 25 febbraio. “In tale occasione verranno presentati tutti candidati in lista per le imminenti elezioni regionali del 25/02/2024; una lista che al suo interno vede personalità con esperienza amministrative a più livelli ed indubbie competenze professionali territoriali unite dalla volontà e dall’entusiasmo per valorizzare la provincia di Sassari e portare le sue istanze a Cagliari. Un progetto ambizioso, che affonda le radici nello spirito unitario e nella condivisione di un obiettivo e di una sfida comune che ci vedrà certamente protagonisti”, cosi dal partito degli azzurri.