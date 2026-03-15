Pd, Partigiani e sindaco Cacciotto: incontro per il “NO” al Referendum

ALGHERO – Lunedì 16 marzo alle ore 17.00, presso la Sala della Fondazione Laconi in via Mazzini 99, si terrà ad Alghero l’incontro pubblico “Referendum Giustizia: le ragioni del NO”, promosso dal Partito Democratico di Alghero in collaborazione con ANPI Alghero.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di approfondimento e confronto sui contenuti del referendum sulla giustizia, in un momento nel quale il dibattito pubblico rischia spesso di ridursi a slogan o contrapposizioni superficiali.

Ad aprire e coordinare i lavori saranno Enrico Daga, segretario del PD Alghero, e Mimmo Pirisi, presidente del PD Alghero. Porteranno i saluti istituzionali il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e Tore Scala, referente ANPI Alghero.

Nel corso dell’incontro interverranno autorevoli relatori provenienti dal mondo accademico, giuridico e politico: Carla Bassu, costituzionalista, Claudio Montalto, avvocato. Massimo Pintus, segretario provinciale PD Sassari, Monia Adami, magistrata Sono inoltre previsti gli interventi di:, Mario Bruno, Direzione regionale PD, Francesco Carboni, avvocato, Pietro Sartore, consigliere comunale, Vittorio Delogu, avvocato Le conclusioni saranno affidate al senatore Marco Meloni.

L’incontro rappresenta un’occasione importante per approfondire nel merito le implicazioni della riforma della giustizia e le ragioni di chi ritiene che le modifiche proposte possano incidere sugli equilibri costituzionali e sul funzionamento del sistema giudiziario. «Crediamo – sottolineano gli organizzatori – che su temi così delicati sia fondamentale promuovere momenti di informazione e confronto pubblico. La qualità della democrazia dipende anche dalla possibilità per i cittadini di conoscere e discutere nel merito le scelte che riguardano le istituzioni».L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.